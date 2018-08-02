Kazak işadamı Bodrum’da servet bıraktı

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarını mesken tutan dünyanın önde gelen milyarderleri sadece yakıt ikmallerinde milyonlar bırakıyor. Sabah saatlerinde Bodrum’a gelen Alman Kusch Yachts markasını taşıyan Kazak işadamı Alijan İbragimov‘ a ait 200 milyon dolar değerindeki yata 1,4 milyon lira değerinde 250 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

“Türkiye çok güvenli”

Göcek, Marmaris ve Bodrum gibi gözde yat turizm merkezlerimizde uzun süre konaklayan mega yatların Türkiye’yi dünyadaki en güvenli ülkelerin başında geldiği için tercih ettikleri belirtildi. Uzun süre Türkiye’de konaklayan yatlar ve milyarder işadamları Türkiye’nin güvenli konaklama ve tatil merkezi olmasının yanında servis ve hizmet sağlayacılarının hizmetlerindeki kalitenin buna da etkisi olduğu belirtildi. Mega yatların ard arda Türkiye’ye gelişlerinin oluşturduğu ihracat gelirleri ve bıraktığı döviz girdisi ile birlikte ekonomide zincirleme olarak oluşan katma değerin her geçen gün büyüdüğü belirtildi.

101 metre uzunluğunda, Kazak işadamı Alijan İbragimov’ a ait I Dynasty adlı lüks yata Asmira Petrol tarafından Bodrum’da 8 tanker ile 1.4 milyon lira değerinde 250.000 litre akaryakıt ikmali gerçekleşti. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından Bodrum’dan ayrılan I Dynasty’nin Türkiye’ye tekrak gelmesi bekleniyor.

Alijan İbragimov Kimdir?

Maden şirketi olan Eurasian Resources Group (ERG) ,International Mineral Resources II B.V.(IMR), Eurasian Bank’ın hissedarı olan Ibragimov 2.3 milyar dolarlık serveti ile Forbes sıralamasında adından bahsettiriyor. 64 yaşındaki Kazak işadamı yakınları ile birlikte 33 personeli bulunan yatına yaklaşık 250 ton yakıt aldıktan sonra Bodrum’dan ayrıldı.