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08 Ocak 2017 17:23

Kefir şişesinden bonzai çıktı

Kefir şişesinden bonzai çıktı

08 Ocak 2017 17:23

Bodrum’da bir kişinin bonzai içip hastaneye kaldırılması sonucu harekete geçen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 3 uyuşturucu tacirini yakaladı. Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu maddenin buzdolabındaki kefir şişesinden çıktığı öğrenildi
Kullandığı bonzai sonucu hastaneye kaldırılarak bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi görüp taburcu olan Ş.Y.’nin alınan ifadesi sonucu, uyuşturucu maddeyi satın aldığı Y.B.Y.’ye ulaşıldı. Soruşturma kapsamında C.A. isimli başka bir kişiyi daha gözaltına alan ekipler edinilen bilgiler ve istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bonzai getiren M.Ö. isimli kişiyi de Bodrum merkezinde sokakta yakaladı. M.Ö.’nün üzerinde ve kaldığı evinde yapılan aramalarda bir bölümü paketlenmiş, satışa hazır halde olmak üzere bonzai ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu maddenin, buzdolabındaki kefir şişesinin içinden çıktığı öğrenildi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ş.Y. tutuksuz yargılanırken, Y.B.Y., C.A. ve M.Ö. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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