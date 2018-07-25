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25 Temmuz 2018 12:10

Kelebekler Vadisi’nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nde yürüyüş yaparken kaybolan üç arkadaş, yaklaşık 3 saat süren operasyonla Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kelebekler Vadisi’nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

25 Temmuz 2018 12:10


Edinilen bilgilere göre; İstanbul’dan tatil için Fethiye’ye gelen Yunus Emre Şahinoğlu (27), Mehmet Bilal Altan (26) ve Ubeyd Bayraktar (27), Faralya Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne gitti.


Kelebekler vadisindeki patika patika yoldan yürüyüşe çıkan üç arkadaş, havanın kararmasıyla yollarını kaydedildi. Tekrar vadiye dönmek için yönlerini bulamayan üç arkadaş 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler. Vadide bulunan patikanın sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Vadiye ulaşan 7 kişilik ekip yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Şahinoğlu, Altan ve Bayraktar bulundu. Tatilcilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.




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