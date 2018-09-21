Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan genç kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan genç, yaklaşık 3 saat süren operasyonla Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan kamp yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne gelen Burak Gökmen (23) doğa yürüyüşüne çıktı. Vadideki patikadan şelaleye ulaşmak için bir süre kayalıklara tırmanan Gökmen, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Tekrar vadiye dönmek isteyince yönünü bulamayan Gökmen, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Vadide bulunan patikanın sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Vadiye ulaşan 4 kişilik AKUT ekibi, Faralya Mahallesi'ndeki patikadan bir süre yürüdükten sonra Gökmen'in bulunduğu alana inmek için iple kurtarma istasyonu kurdu. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunda Gökmen bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yukarıya çıkartılan genç, ekiplere teşekkür etti.