Kemal Doğulu: “Artık moda programı yapmak istemiyorum”

Doğulu, Eylül ayında televizyon programı projesi olduğunu ancak moda programı yapmak istemediğini açıkladı.

Ünlü Dj ve Modacı Kemal Doğulu, Ramazan Bayramının birinci günü Bodrum’un en ünlü gece kulüplerinden Pasha Club’ta sahne aldı. Enerjisiyle bir an olsun yerinde durmayan Kemal Doğulu, çaldığı birbirinden hareketli şarkılarla, hayranlarını doyasıya eğlendirdi. Kemal Doğulu, hayranları ile özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Doğulu, yeni projelerinin olduğundan bahsederek, “Birkaç teklif var ama moda ile ilgisi yok. Ben de moda yapmak istemiyorum zaten. Eylül’de görüşeceğiz. Televizyon programı ama konsepti sürpriz” dedi.