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16 Haziran 2017 05:19

Kerimcan Durmaz kozmetik sektörüne atılıyor

İnternet fenomeni DJ Kerimcan Durmaz, sahne aldığı Bodrum’da yoğun ilgi gördü.

Kerimcan Durmaz kozmetik sektörüne atılıyor

16 Haziran 2017 05:19

Amerika’dan yeni bir proje ile dönen Kerim Can Durmaz, kozmetik sektörüne gireceğini açıkladı.


Amerika’dan gelir gelmez sahneye çıktı


Bir televizyon programında yayınlanan "İşte Benim Stilim" adlı programda jüri üyeliği yapan Kerimcan Durmaz program final yaptıktan sonra tatile çıkmıştı. Ünlü DJ tatil dönüşü ayağının tozuyla Bodrum’da Moss Club de sahne aldı. Mekanı dolduran hayranlarının yoğun ilgisi altında DJ kabinine geçen Durmaz, performansıyla yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Kerimcan Durmaz, DJ kabininde yaptığı danslarla da beğeni topladı. Kerimcan’ın performansına sevenleri çığlıklarla karşılık verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Durmaz, moss kulübü dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Kerimcan Durmaz marka oluyor


Kulüplerde Dj’lik yapan Kerimcan Durmaz İşte Benim Stilim’de jürilik yapmaya başlamıştı. Ünlü isim müzik ve moda sektöründen sonra kozmetik sektörüne de el attı. Mat ruj ve dudak kalemi ile yeni bir sektöre atılan Kerim Can Durmaz’ın ürünleri kendi ismi ile üreteceği öğrenildi.




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