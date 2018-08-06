Kerimoğlu İsmail Uzunoğlu, Muğla İl Beyi Oldu

Uluslararası 20. Boğalar Yörük Türkmen Şöleni’nde “Beylik Töreni” gerçekleştirildi. Bey çadırında yapılan törende Ak Sakallılar Heyeti ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği çatısı altındaki derneklerin ortak kararı ile Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu Muğla İl Beyi oldu.

Fethiye Kerimoğlu Yörük müzesi ve Yörük çadırlarının da işletmecisi olan Uzunoğlu, atalarının miras bıraktığı eşyaların yanı sıra, 20 yıllık çalışmanın sonucunda çeşitli yörelerden topladığı, Yörükler tarafından kullanılan eşyaların sergilendiği Yörük ve Köy Müzesi ile yaz kış ilçeye gelen misafirlere ve yeni nesille Yörük kültürünü tanıma fırsatı sunuyor. Yörüklük sevdası ile yola çıkan Uzunoğlu, Türkiye’de ilk defa kurulan Yörük ve Köy Müzesi ile yılda yerli ve yabancı on binlerce misafir ağırlıyor. Yerel, ulusal ve bölgesel televizyon kanallarını ilçeye davet ederek, yörük kültürünü tüm dünyanın öğrenmesi ve gelecek neslin bu kültürden haberdar olarak büyümesi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Her türlü sosyal etkinliğin içinde yer almaya gayret eden İsmail Uzunoğlu’nun bu Yörüklük sevdası İl Beyliği ile taçlandı.

Gerçekleştirilen törende Uzunoğlu’na beylik müjdesini Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birlik Başkanı İrfan Tatlıoğlu verdi. Tatlıoğlu, “ İsmail Uzunoğlu beyimizi Muğla İl Beyi ilan etmek için Yönetim Kurulumuz ve Ak Sakallı Heyeti’nin almış olduğu karar ile burada bey ilan edeceğiz. Bey İlanı Töreni bizim Ak Sakallılar Meclis Başkanı tarafından yapılır. Vazife onundur” açıklamasında bulundu.

Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Ak Sakallılar Meclis Başkanı Niyazi Çapa ise, Yörük Türkmenlerde çok güzel bir töre vardır. Her oba obasını yönetmesi için bir bey seçer. Bey seçimi için bazı kıstaslar vardır. Bunlar önemlidir. Bizler Ak Sakallılar Meclisi olarak bir çok dernek, Federasyonlar ve Konfederasyonlar ile yaptığımız istişareler sonucunda Kerimoğlu lakaplı Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkan Yardımcısı, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu’nun beylik vasıflarını taşıdığına karar verdik. Ve kendisini Muğla Yörük İl Bey’i ilan ettik” açıklamasında bulundu.

Ardından Uzunoğlu’na kuruluş, kurtuluş ve dirilişin simgesi olan kalpak, keyfiye, beylik kuşağı, beylik kaması ve tesbihi verilerek Muğla İl Beyliği töreni tamamlandı. Tören sonrası tebrikleri kabul eden Muğla İl Beyi İsmail Uzunoğlu, “Bu görevi şanımla, şerefimle, onurumla taşıyacağıma söz veriyorum. Yörük Türkmen Kültürünü, Türk Kültürünü ülkemin her tarafına yayacağıma, yaşatacağıma, toyumuzun toylanmasına, soyumuzun soylanmasına, boyumunuz boylanmasına her zaman vesile olacağıma, elimden geldiğince karınca kararınca bu görevi layıkıyla taşıyacağıma söz veriyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.