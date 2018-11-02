Keser; “Ören'de gönül rahatlığıyla denize girebilirsiniz”

Geçtiğimiz yaz döneminde Ören'de deniz kirliliği yaşandığına dair iddialar üzerine yetkili mercilere başvurarak inceleme başlatılmasına vesile olan Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, iddialara konu olan yaz döneminde farklı tarihlerde ve farklı noktalarda alınan deniz suyu numunelerinin hepsinin temiz çıktığını açıkladı.

Taze deniz ürünlerinden oluşan zengin mutfağıyla, adrenalin tutkunlarına özel yamaç paraşütü olanaklarıyla ve tarih ile doğasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden Milas'a bağlı Ören Mahallesi, geçtiğimiz yaz sezonunu tam dolulukla kapattı. Milas'ın en gözde turizm merkezlerinden olan Ören, geçtiğimiz yaz sezonunda deniz kirliliği iddialarıyla gündeme gelmişti. Ören halkını ve turistleri tedirgin eden iddialar üzerine, denizde yaşandığı öne sürülen kirliliğin bilimsel yollarla araştırılması için Milas Sağlık Müdürlüğü'ne yazılı bir dilekçe sunduğunu belirten Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, müracaatın hemen ardından aynı yaz sezonunda yetkili kurumların hemen harekete geçerek, Ören plajı başta olmak üzere pek çok noktadan çok sayıda deniz suyu numunesi aldığını söyledi.

Laboratuarlarda incelenen deniz suyu numunesi tahlillerinin, kirlilik iddialarına karşın temiz çıktığını duyuran Ören Muhtarı Keser, Ören Muhtar Azası Aydın Aşıcı ve Muammer Açık ile birlikte konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kamuoyunu bilgilendirdi.

“Geçtiğimiz yaz döneminde Ören sahilinde insanlarımızın rahatlıkla denize girdiği bir ortamda, kirlilik iddiaları üzerine basınımızda bazı haberler yer aldı. Konuya ilişkin haberlerde Ören'de her yıl aynı deniz kirliliği görüntülerinin oluşturulduğu belirtilmişti. Bende bu haber kaynağından yola çıkarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. Sağlık Müdürlüğümüzün personeli de akabinde Ören'de inceleme başlattı ve belirli aralıklarla farklı noktalardan deniz suyu numunesi aldılar.” diyen Muhtar Keser, temiz çıkan tüm numune sonuçlarına göre deniz kirliliği iddialarının doğru olmadığının ortaya çıktığını belirtti ve şunları kaydetti: “Hatta Sahil Güvenlik Komutanlığımızda burada numuneler alıyor. Onlar da bu numuneleri yetkili diğer kurumlara gönderiliyorlar. Tüm bu inceleme ve numune alma çalışmaları sonucunda bize gönderilen sonuçlarda, hiçbir şekilde Ören'de kirliliğe rastlanmadığı belirtildi. Resmi evraklarla Ören'in denizinin temiz olduğu da teyit edilmiş oldu. Dolayısıyla artık yerli ve yabancı tüm turistlerimiz gönül rahatlığıyla denizimize girebilirler. Biz çevremizi korumak, temiz tutmak için bu tür iddiaların aslını araştırmak için de üzerimize düşeni yapıyoruz her zaman da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Her mevsim taze deniz ürünleriyle, tarihi ve doğal gezi alanlarıyla, yamaç paraşütü olanaklarıyla, marinasıyla ve ileri ki dönemde açılması planlanan arkeopark alanıyla ünü Muğla'yı aşan Ören'in çok özel bir yer olduğunu ifade eden Muhtar Keser, Gökova Körfezi'nin incisi olan Ören'e gelen yerli ve yabancı turistlerden etrafa çöplerini saçmamalarını ve çevrenin temiz tutulmasına yardımcı olmalarını rica etti.