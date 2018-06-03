Kibariye: “Kocam beni istemezse o zaman kaçar giderim”

Son zamanlarda eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet ve haciz haberleriyle sarsılan ünlü şarkıcı Kibariye, 37 yaşındaki eşini affederek Bodrum’da tatile çıktı. Bodrum Barlar Sokağı’nda eşiyle birlikte görüntülenen ünlü sanatçı, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu belirten Kibariye, “Evliliğimle ilgili açıklamamı yaptım, bunun üzerine bir daha konuşmam gerekmez. Çünkü ben her zaman derim ki her insanın hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hataların tekrarı olmasın bu yeterli. Benim kocam bana derki ’ben seni istemiyorum’, ben o zaman kaçar giderim. Biz çok iyiyiz, çocuğum var boyumca, yarın bugün evlenecek kızım var benim, geçti gitti. Ben böyle şeylere kafamı takmam. Çünkü benim için her şeyin başı kızım, yuvam, yurdumdur. Geçmişteki kayıplar yerine geri gelir. Hayatta yerine gelmeyecek şey sadece sağlıktır. Allah ölüm kederi vermesin” dedi.

Bodrum Gündoğan’dan ev aldığını da belirten ünlü sanatçı, “Biz iyiyiz, mutluyuz. Yalan söylemiyorum, gerçekten çok mutluyuz. Sıkıntı yok, her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

Oldukça gergin olduğu gözlenen Ali Küçükbalçık ise, araç kapısının açık olmasına aldırmadan soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.