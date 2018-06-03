Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 10:29

Kibariye: “Kocam beni istemezse o zaman kaçar giderim”

İhanet dedikodularının ardından eşi Ali Küçükbalçık’ı affederek tatile çıkan ünlü sanatçı Kibariye, “Kocam bana ne zaman seni istemiyorum der, ben o zaman kaçar giderim” dedi.

Kibariye: “Kocam beni istemezse o zaman kaçar giderim”

03 Haziran 2018 10:29


Son zamanlarda eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet ve haciz haberleriyle sarsılan ünlü şarkıcı Kibariye, 37 yaşındaki eşini affederek Bodrum’da tatile çıktı. Bodrum Barlar Sokağı’nda eşiyle birlikte görüntülenen ünlü sanatçı, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu belirten Kibariye, “Evliliğimle ilgili açıklamamı yaptım, bunun üzerine bir daha konuşmam gerekmez. Çünkü ben her zaman derim ki her insanın hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hataların tekrarı olmasın bu yeterli. Benim kocam bana derki ’ben seni istemiyorum’, ben o zaman kaçar giderim. Biz çok iyiyiz, çocuğum var boyumca, yarın bugün evlenecek kızım var benim, geçti gitti. Ben böyle şeylere kafamı takmam. Çünkü benim için her şeyin başı kızım, yuvam, yurdumdur. Geçmişteki kayıplar yerine geri gelir. Hayatta yerine gelmeyecek şey sadece sağlıktır. Allah ölüm kederi vermesin” dedi.


Bodrum Gündoğan’dan ev aldığını da belirten ünlü sanatçı, “Biz iyiyiz, mutluyuz. Yalan söylemiyorum, gerçekten çok mutluyuz. Sıkıntı yok, her şey yolunda” ifadelerini kullandı.


Oldukça gergin olduğu gözlenen Ali Küçükbalçık ise, araç kapısının açık olmasına aldırmadan soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç