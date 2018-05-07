Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı Süper Lig’e çıktı

Ligi’nde mücadele eden Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne çıktı.

Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kupa töreni, Sunu Event’in dans gösterileriyle başladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un katılımıyla gerçekleşen kupa törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Başkan Yardımcısı Özden Pelister, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Bayanlar Takım Genel Menajeri Zeynep Gül Ene, bayanlardan sorumlu yönetici Bahar Akgün, ligler direktörü Samer Şenbayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırçiçeği Bodrum Basketbol Kulübü oyuncularının tek tek tanıtılarak başlayan kupa seremonisi, TBF Başkan Yardımcısı Özden Pelister’in Kaptan Esra Kayaoğlu’na kupayı teslim etmesiyle devam etti. Takım olarak kupa coşkusu yaşayan Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı, bu coşkuyu seyircisiyle paylaşarak Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nu dolduran yüzlerce taraftarına şampiyonluk coşkusu yaşattı.

Kendilerine tüm sezon boyu destek olan taraftarını ve bu mutluluğu paylaşmak isteyen herkesi Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan kupa törenine davet eden kulüp başkanı Yiğit Özmen, kendilerine maddi, manevi destek olan kişi, kurum ve kuruluşlara da desteklerini, karşılıksız bırakmadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Toplam 34 haftalık mücadeleler boyunca çıktığı karşılaşmaların büyük bölümünde galip taraf olarak Bodrum’u ve taraftarlarını sevince boğan Kırçiçeği Bodrum Basketbol Kulübü, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin başlamasından itibaren ilk yarının ilk 11 haftası “Namağlup” unvanını elinden bırakmayan Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı, 12. hafta oynadığı Bayraklı Belediye Spor maçında ilk yenilgisini aldı. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Kırçiçeği Bodrum Basketbol Kulübü, ligde oynadığı 30 maçın 25’ini kazanırken, aldığı 5 mağlubiyet ile ligin en az mağlup olan takımı oldu.

Kulüp Başkanı Yiğit Özmen, çok mutlu olduklarını belirterek, “3 seneden beri verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Oyuncularıma, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese, bütün Bodrum’a Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a, sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şampiyon olduk, inşallah önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüpleri burada ağırlayacağız. Bodrum bir dünya markası, bizde Bodrum markasına yakışır, en iyi yere Basketbolumuzu taşıdık” dedi.

TBF Kadın Basketbol Ligler Sorumlusu Bahar Akgün ise Kırçiçeği Kadın Basketbol takımının, Süper Lig’e çıkma başarısını elde ettiği için tebrik etti.