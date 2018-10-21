Kış yaklaştı, bitki çaylarına ve doğal ürünlere rağbet arttı

Vatandaşların hastalıklardan korunmak için başvurdukları ilk yöntem bitki çayları oluyor. Soğuk havaların gelmesi bitki çaylarına rağbeti artırırken, aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile çeşitli bitkilerin bir araya getirildiği karışımlar satılıyor.

Bu karışımı içen nezle olmuyor

Soğuk algınlığı ve kış hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel tedavilere başvuruyor. Özellikle aktarların önerdiği kuşburnu, adaçayı, ebegümeci, ekinezya, zencefil, havlıcan karışımı kış çayı ise büyük rağbet görüyor. Karışımı hazırlayan aktar Zekeriya Kayacan ise verdiği tarifle kış çayı yapanların nezle, soğuk algınlığı ve grip olmayacağını söyledi.

Bitez Mahallesinde bulunan 30 yıllık aktar Zekeriya Kayacan kış çayının tarifini verdi. Kayacan nezle, grip, soğuk algınlığı geçirmek istemeyenlerin kış çayından günde 1 veya 2 kez içilmesi gerektiğini söyleyerek “Şu anda tam havanın geçiş dönemi. Yazdan, kışa geçiş dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde insanların dikkat etmesi gereken şey soğuk algınlığıdır. Hava sıcaklığı çok değişken bu dönemlerde bir anda 5 derece düşüyor bir anda sıcaklık artış gösteriyor. Bu da insanları nezle dediğimiz soğuk algınlığı yapıyor. Ben bunun için kış çayı öneriyorum. Özellikle Kuşburnu, adaçayı, ebegümeci, ekinezya, zencefil, havlıcan kaynattığımız sıcak suya atarak 5 dakika dinlendikten sonra içilmesini öneriyorum. Günde iki defa içilmesi soğuk algınlığı almamızı engelleyecektir. Bu kış çayını içenler vücutlarına a,b ve c vitamini almış olacaklar, öksürük olmayacak, sıcak tutacak insanları” dedi.

Kış çayının içerisinde bulunan bitkilerin faydalarını da belirten Kayacan “Havlıcan bitkisi kış çayının olmazsa olmazıdır. Astım ve bronşit hastaları bunu kullanabilir. Boğaz enfeksiyonuna çok iyi gelir ve nefes açar. Kuşburnu C vitaminidir. Ebegümeci karın ağrısından boğaz enfeksiyonuna, ağız yaralarına iyi gelir. Adaçayı bir antibiyotik etkisi vardır uzun süreli kullanılmaması gereken bir bitkidir. Farenjit olan bir insanın adaçayı ile gargara yapıp yavaş yavaş yutması gereken çok önemli bir bitkidir. Zencefil her derde deva olan, mide ağrısına iyi gelen bir doğal ilaçtır” ifadelerini kullandı.

İnsanların sürekli normal siyah çay tüketmek yerine kış çayı tüketmelerini önere Kayacan, doğal bitkilerin yan etkisi olmadığını da sözlerine ekleyerek vatandaşların kış çayını günde 1 yada 2 bardak içmelerini, doğal bitlileir kullanırken de bu işte uzman olan aktarların tavsiyelerini dinlemelerini istedi.