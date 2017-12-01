Kısa dönem askerler yemin etti

Muğla Kapalı Spor Salonunda yapılan törene Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Numan Öksüz, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve kısa dönem erlerin aileleri katıldı.

Tören, Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde kısa dönem vatani görevini yapan 156 erin yemin töreni ile başladı. Yemin törenini ardından kısa dönem erler tarafından ‘Jandarma olmak onurumdur’ şiiri okundu. İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Numan Öksüz yaptığı konuşmada, önce ailelere, ardından yemin eden erlere seslendi. Albay Öksüz, “Evlatlarınız şimdi burada asker olmanın onuru ile dimdik karşınızdalar. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki sizler de bugün asker anası, babası, eşi ve yakını olmanın gurur ve hazzını yaşıyorsunuz. Yiğit evlatlarınız eğitimlerini başarı ile tamamlayarak 178 yıldır bu ülkeye hizmet etmekte olan Jandarma teşkilatının bir mensubu olarak biraz önce huzurunuzda yemin etmişlerdir. Onları hiçbir ulusta olmayan, sadece Türk ulusuna özgü yüksek insanlık değerleri örf adetleri ve insan sevgisi ile dopdolu yetiştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Şu andan itibaren ‘Mehmetçik’ adını alan evlatlarınız yüce milletimizin de gurur kaynağıdır. Genç Mehmetçikler, sizler biraz önce milletimizin ve bağımsızlığımızın bağımsızlığı olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınız ile omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Sizlerle gurur duyuyor, sizlere güveniyoruz” dedi.

Törende Muğla Valisi Esengül Civelek birliğe ilk katılan askere teşekkür belgesi verirken, kısa dönem erler ‘Jandarma Marşı’nı okuduktan sonra tören, geçit töreni ile sona erdi. Tören sonrası kısa dönem erler ile anne, baba ve eşleri salonda kucaklaşarak hasret giderdi.