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17 Mayıs 2018 17:17

KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu Bodrum’da

KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın da aralarında bulunduğu Gazimağusa Futbol Masterları Derneği üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile bir araya geldi.

KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu Bodrum’da

17 Mayıs 2018 17:17


KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın da aralarında bulunduğu Gazimağusa Futbol Masterları Derneği üyeleri Bodrum Masterler ve Veteranlar takımı ile Bodrum Şehir Stadında yapılacak müsabaka öncesi Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.


Bodrum Masterler ve Veteranlar Derneği takımının davetlisi olarak Bodrum’da bulunan heyet, Başkan Kocadon tarafından ağırlandı. Bodrum’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bodrum ve Kuzey Kıbrıs’ın Akdeniz’in iki incisi olduğunu ve turizmin geleceği, güncel gelişmeler üzerine sayın başkanla fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Yavru Vatan Kıbrıs’ın havasını, kokusunu buralara getiren sayın bakana, meclis başkanına, dernek yöneticisi ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, geçen sene bizim Bodrum Masterler ve Veteranlar takımını Kuzey Kıbrıs’ta ağırladılar. Orada güzel insanlarla, güzel dostluklar kuruldu. Bu iadeyi ziyaretleri ile sporun, barış ve kardeşlik olduğunu gösteren her iki takımın oyuncularını yürekten kutluyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.


Bodrum Masterler ve Veteranlar Derneği Başkanı Sayim Keskin, Başkan Yardımcısı Yalçın Aktaş, Sekreter Metin Yavuz, Muhasip Bertan Abikoğlu ile Dernek Üyelerinin de katıldığı ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.




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