Klasik arabalar Stratonikeia Antik Kenti'nde buluştu

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 160 klasik araç sahibinin buluşma noktası oldu.

Yatağan Belediyesi, Turkish Classic Car Murat 124, Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı işbirliğinde Stratonikeia Antik Kenti'nde düzenlenen “Tarihte Gezmeye Engel Yok” etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ve Muğla'nın ilçelerinde yaklaşık 160 klasik araç destek verirken araçların antik kente girişi renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Engelli bireylerin antik kenti tanıması için düzenlenen etkinlikte antik tiyatroda konserler verildi.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, yaptığı açıklamada, kentte farklı dönemlere ati eserlerde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bunun dışında bir takım etkinliklere de ev sahipliği yapıyoruz. Biz bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu etkinlik sayesinde engelli vatandaşların kenti görmelerini istedik. Bu sayede burayı neden kazdığımızı, koruduğumuzu ve yaşatmak istediğimizi görmüş olurlar. İnsanların buraya gelip eğlenmesinden dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Esma Ezenel de, “Festivalimizin amacı farkındalığı 365 gün fark ettirmektir. Gerçekten ses getirmek istiyoruz. Engellilerin yaşam şartları o kadar zor ki artık sesimizi olabildiğince duyurmak istiyoruz. Eğlenerek güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Engelli yerine engellenenler diyorum, lütfen engel çıkarmayalım” dedi.

Turkish Classic Car Murat 124 Grubunun Kurucusu İbrahim Çelik ise, “Tarihte Gezmeye Engel Yok adı altında bir etkinlik düzenledik. Etkinlik için Yatağan Belediyesi büyük destek verdi. Etkinliğe katılacak engelli çocuklarımızın güzel günler geçirmesini, eski klasik arabalarla birer anıları olmasını diliyoruz. Etkinlik çerçevesinde konserler olacak” diye konuştu.