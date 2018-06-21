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21 Haziran 2018 07:35

Koç Okulu Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu ile buluştu

Koç Okulu lise öğrencileri, Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu öğrencileri ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında Anadolu Eğitim Projesi adı altında buluştular.

Koç Okulu Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu ile buluştu

21 Haziran 2018 07:35

Proje 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında dans, müzik, resim, tiyatro ve spor alanlarında yapıldı.


Danışman öğretmenler Ali Bağçeci ve Öznur Altıntaş ile danışman öğrenci İris Çağlayan, amaçlarının çocukları spordan müziğe, danstan resme farklı alanlarda hayatları boyunca kullanıp farklılık oluşturacakları deneyim kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca Koç Lisesi Öğrencileri, öğretmen değil, arkadaş olmaya geldiklerini ve harika vakit geçirdiklerini söylediler.


18 Haziran Pazartesi başlayan etkinlikler 22 Haziran Cuma günü veli ve öğretmenlere öğrencilerin edindikleri kazanımları sunacakları bir gösteri ve sergi ile sona erecek. Menteşe Nazmi Zehra İyibilir Okul Müdürü Nuri Can, okul olarak sadece öğretim yılı içerisinde değil, her zaman, ders içi ve ders dışı etkinliklerle öğrencilerin eğitimi ve gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini, 2018/2019 eğitim öğretim yılında da benzer projelere devam edeceklerini belirtti.




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