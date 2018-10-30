Kocadon, ilk ziyaretini Milas'a yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Mehmet Kocadon, Milas'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Mehmet Kocadon, Milas'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı da makamında ziyaret eden Kocadon, ilçenin ve bölgenin genel sorunları ile ilgili Başkan Tokat'la görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Tokat, Kocadon'a Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adaylığının hayırlı olmasını dileyerek başarılar diledi.

Ardından CHP Milas İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kocadon, burada CHP İlçe Başkanı İlgin Göktepe ve partililerle bir araya geldi. Burada kalabalık bir parti grubu tarafından karşılanan Kocadon, CHP İlçe Başkanlığına ve CHP İlçe Başkanı İlgin Göktepe'ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette ev sahibi olarak konuşan ilk isim olan CHP İlçe Başkanı İlgin Göktepe, “Bodrum Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayımız Sayın Mehmet Kocadon aramızda Kendisine hoş geldiniz diyorum. Ziyaretinizden dolayı çok mutlu olduk. Aday adaylığı süreci tamamlandı. Şuanda 40 tane belediye meclisine aday adayı başvurumuz var. 4 belediye başkan aday adayı başvurumuz vardı. 1 aday adayımız Sibel Metin geri çekilme kararı aldı. Ülke gündemiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bizlerin güvenliği için görev yapan iki asker arkadaşım o soğukta donarak can verdi. Kendilerini rahmet ve minnetle anıyorum. Sarıkamış'ın ardından yüz yıl sonra askerlerimiz halen donarak şehit olabiliyorlar. Ülkemizin geldiği durum açısından çok üzücü bir tablo var. İstanbul Havalimanı'nın açılışı yapıldı. Bu Cumhuriyet Bayramında yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 90 milyon, Çin'in yapmış olduğu havalimanının yolcu kapasitesi yüz milyondur. İstanbul Havalimanı'nın pist sayısı 6, Çin'deki havalanın pist sayısı 8. Maliyetlerine baktığımız zaman İstanbul Havalimanı'nın maliyeti 35 milyar dolar. Çinlilerin yapmış olduğu havaalanının maliyeti ise 12 milyar dolar. Dünyanın en büyük havaalanını yaptık diyoruz ama bu doğru değil! Dün en önemli bayramımızı kutladık. Milas'ta kutlamalara ilgi ve alaka çok yüksekti. Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat'a bu kutlamalar için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,

“Bizlere nazaran belediyeciliğin duayeni sayın Mehmet Kocadon ilçemizi ziyaret etti. Kendisi bir yol yürüyüşüne çıktı. Muğla'yı yönetmeye talip oldu. Bu medeni cesaretinden dolayı kendisini kutluyorum ve başarılar diliyorum. Bu kararın kendisi için, partimiz için ve Muğlamız için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“Cumhuriyet Halk Partimize gönül vermiş olan siz değerli hemşerilerime ‘merhaba' demek istiyorum. Biliyorsunuz bir yola çıktık. Bu yolda da ilk durağımız Milas Milas benim için farklı bir bölgedir. Çünkü rahmetli Erdal Çerçi benim eniştemdir ve çocukluğumuzdan beri Milas'a gelip gideriz. Aynı zamanda rahmetli eniştem Bodrum'da turizmi ilk başlatan insandır. Onun için Milas halkının bende yeri hep farklı olmuştur.” diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Kocadon, aday adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sizlerin teveccühü, partimizin oluru ile eğer bu görev bize verilirse, tüm tecrübemi ve birikimimi hizmetten yana kullanacağım. Çünkü artık benim belediye başkanlığında 20. yılım. Az bir süreç değil. Belediye başkanı olduğum gün doğan çocuklar artık 20 yaşına geldi. Tabi ki bu süreçler içerisinde ben ara sıra renkli ve aykırı olduğum için zaman zaman izinlere çıkarılırım. Güzel olan izinlere çıkarıldığımda hep sahip çıkılmışımdır. Çünkü hiçbir zaman yüz kızartıcı bir suçum olmadı. Her türlü suçu üstüme attılar. 50 yılla bile yargılanırken geldim Cumhuriyet Halk Partisine kayıt oldum. Benim yuvam Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu davaların hepsinden beraat ettim. Biliyorsunuz duvar mevzusu yüzünden de hak mahrumiyeti verdiler. Ama bakın dimdik durmaya devam ediyoruz. Milas, Bodrum, Muğla bizim en büyük kalelerimizdir. Anadolu halkı bizden çok şey bekliyor. Eleştiriye açığız. Ama lütfen karalama yapmayın. İç kavgayla geçirecek vaktimiz de yok. Herkese son derece saygıyla yaklaşıyorum. Aday adayı tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Oynanmamış maç kazanılmış değildir. Bizim en büyük hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisini önce yerelde sonra genelde iktidara taşımaktır.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Kocadon, daha sonra S. S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'ni, Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve diğer STK'ları ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.