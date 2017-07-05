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05 Temmuz 2017 10:51

Kocadon, Kılıçdaroğlu ile birlikte ‘adalet yürüyüşü’ne katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı “Adalet” yürüyüşünün 20.

Kocadon, Kılıçdaroğlu ile birlikte ‘adalet yürüyüşü’ne katıldı

05 Temmuz 2017 10:51

gününde Kocaeli’ne giderek yürüyüşe destek verdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran Perşembe günü sabahı Ankara Güvenpark’tan yola çıkarak E-5 karayolu güzergahını takiben İstanbul’a doğru başlattığı yürüyüşe Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da destek verdi. Yürüyüşünün 20’nci gününde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da beraberindeki Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Taner Uslu, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı üyeleri ve Bodrumlu sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet ile adalet yürüyüşüne katılarak kendisine destek verdi.


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un başı çektiği Bodrumlu heyet de Bodrum’dan Kocaeli’ne giderek Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünde, bir süre yanından ayrılmayarak “Hak, Hukuk, Adalet” sloganları altında yürüdü. Başkan Mehmet Kocadon, hak ve hukukun işlediği, insanların özgürce yaşadığı bir ülke ve bir dünya için bu yürüyüşe destek olduğunu vurgulayarak, “Bodrum’dan grup olarak otobüsle yola çıkıp, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşüne destek vermek için Kocaeli’ne ulaştık. Amacımız Bodrum olarak özgürlükten, hukuktan, adaletten yana olduğumuzu vurgulamak ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu zorlu mücadelesinde yanında olduğumuzu ona hissettirmekti. Bodrum, hep söylediğim gibi hoşgörülü bir toplum yapısına sahip, medeni ve çağdaş yaşam biçimiyle örnek bir kentimizdir. Adaletin ne kadar önemli olduğunu, zor süreçlere tabi tutularak öğrenen bir belediye başkanıyım. Adalet herkese lazım. Bu umudu hep birlikte yaşatalım.” dedi.


Yürüyüşte katılımcılara Bodrum mandalinası gazozu ve lokumu ikram edildi.




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