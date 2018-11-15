Kocadon: “Muğla değişim istiyor”

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı Mehmet Kocadon, merkez ilçe Menteşe'de parti yönetimi ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı Mehmet Kocadon CHP İlçe binasında partililerle bir araya geldiği buluşmada açıklamalarda bulundu. Kocadon, “Ben 2016 yılından bu yana Büyükşehir'e aday olduğumu söylüyorum. Bodrum gibi marka ilçeyi 20 yıla yakındır yönetiyorum. Bodrum her ne kadar bir marka olsa da bizim bir üst kimliğimiz var, o da Muğla. Bu kimlik Anadolu halkı tarafından çok bilinmiyor. Muğla'nın hızlı tanıtım yapan bir politikaya ihtiyacı var. Büyükşehir'e aday olmamdaki en büyük neden ilçe belediyeleri olarak yaşadığımız sıkıntılar. Bürokrasiye teslim olmuş durumdayız. Yerelin dinamiklerini anlattığımız zaman, bürokrat engeli ile karşılaşıyoruz. Seçilmişlerin yönettiği bir Muğla isterken, bürokratların yönettiği bir Muğla'ya teslim olduk. Bu da Muğla'da bir değişimi gerektirdi. Muğla halkı değişim istiyor. 2002'de Türkiye bir değişim istedi ve o değiş oldu. 2009'da Bodrum halkı değişim istedi, oldu. En son Fenerbahçe'de yaşanan kongreyi biliyorsunuz. Ali Koç başkan seçildi. Şuan Muğla'da da aynı rüzgâr esiyor. Halktan uzak, bürokratların önünüze koyduğu dosyalarla bir kent yönetilmez” dedi.

“Ankara'da turizm patlaması yaşanıyor”

Kocadon açıklamasının devamında, “Bizler öncelikle ekonomiyi kalkındıracağız. Muğla Anadolu halkının gücüdür. Muğla'da CHP'nin kaybetmesi Anadolu halkının gücünü de kaybettirir. Mücadele etmekten vazgeçerler. Muğla CHP'nin kalesi diyoruz. Fakat hala 2 ilçede, birinde belediye başkanı adayımız yok, diğerinde parti meclisi adayımız yok. Nasıl kaleyiz biz soruyorum size. Kale 13 ilçeyi de almakla olur. Açıkça söylüyorum. Partim benim adımı açıkladığı zaman bu rüzgârla 13 ilçeyi zorlayacağım. Göreceksiniz, yüzde 65'in üzerinde oy alacağım. Bakıyorum, Ankara'da turizm patlaması yaşanıyor. Bu beni üzüyor. Herkes işini Ankara'da halletmeye çalışıyor. Biz yereli geziyoruz. Emin olun rekor bir oy ile seçileceğim” diye konuştu.

Bahattin Gümüş: “Benim adayım Osman Gürün”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı Mehmet Kocadon ardından, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşma yapan Bahattin Gümüş, “Başkan olduğum günden bu yana biz, Büyükşehir ile yan yana kardeş belediye olarak çalışıyoruz. Tüm adaylar benim için değerli. Ama benim adayım Osman Gürün. Olurda Mehmet Kocadon başkan olursa, Kocadon'un en iyi anlaşacağı başkan yine ben olurum. Çünkü Menteşe çok iyi olmak zorunda” dedi. Mehmet Kocadon ise, “Ben siyaseti dizayn etmem. Emin olun benim en zor günlerimde omuzunda ağladığım isim Osman Gürün'dür. Fakat manipülasyonlarla aramızda büyük bir sorun varmış gibi lanse ediliyor. Fakat benim sorunum Büyükşehir Yasası ve yasanın uygulanmasındaki sıkıntılar” diye ifade etti.