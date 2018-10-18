Kocadon'dan miting gibi aday adaylığı açıklaması

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi Muğla'da resmi aday adaylığını ilk açıklayan isim Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon oldu. Bodrum'da yüzlerce araç konvoyu eşliğinde Muğla merkez ilçe Menteşe'ye gelen Başkan Kocadon'u yaklaşık bin 500 kişi yalnız bırakmadı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için CHP İl Başkanlığına başvuru yaptıktan sonra CHP il binasının yanındaki parkta vatandaşlara hitap etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olacağını 2016 yılında açıkladığını belirten Kocadon, “20 yıllık belediye başkanlığı sürecinde basamakları hep tek tek çıkarak geldim. Mücadele ederek geldim, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Dünya markası olan bir Bodrum'dan yüzde 50'nin üzerinde oy alan Muğla'nın en fazla oy alan belediye başkanıyım. Ben Muğla Büyükşehir görevine talip olduğumu 2016 yılında söyledim. Bugün sadece bir formaliteyi, başvurumuzu yaptık” dedi.

Bodrum gibi dünya markası bir kentten Muğla Büyükşehir Belediyesine neden aday adayı olduğunu açıklayan Kocadon, “Ben bu göreve talibim. Niye talibim? Bodrum gibi bir şehri bırakıp da niye Büyükşehire talibim. Bunu merak ediyorsunuz. Bunun altında yatan tek şey, paylaşımcı ruhumuz maalesef bu dönem eksik kaldı. Yani yerelin gücü, yerelin mülkü, yerelin araçları maalesef bir bütün olarak paylaşılamadı. Şartları zorladık, siyasi erklere gittik yardım edin dedik. Ama maalesef Muğlamız, iyi yönetilen Muğlamız, biraz bürokrata, bürokrasiye takılı kaldı. Onun için biz bu göreve talip olduğumuzu 2016 yılında açıkladık ve hatta şöyle bir ifade kullandık; Bodrum aşkımız Muğla aşkına döndü, Muğla kazanacak dedik ve bugün Muğla'ya aday olduğumu sizlerle birlikte açıklıyorum. Sadece CHP'nin değil, bütün Muğla'da yaşayan halkımızın oylarına talibim. Onların oylarını da alacağıma inanıyorum” dedi.

“Merkezi yönetim ile işbirliği yapacağım”

Kendisine görev verilmesi durumunda merkezi yönetimle işbirliği yapacağını belirten Kocadon, "Muğlamız çok büyük. Bu büyüklüğünden kaynaklanan zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Merkezi yönetim ile işbirliği yaparak Muğlamızın merkezi yönetimden gelecek kaynaklarını aktarmak ve daha fazla gelir getirmek için her türlü mücadeleyi yapmaya huzurlarınızda söz veriyorum. Bu konuda çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım” dedi.

“İlçelerin gelirlerini geri vereceğim”

Kocadon, “Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Ben bu damdan düştüm. Onun için burada söz veriyorum. 2019 yerel seçimlerinde seçilen her belediye başkanıma, meclis üyelerime ve muhtarlarıma elimden geldiği kadar, hatta kendi ilçelerinin değerlerini, gelirlerini söz veriyorum yasaların bana verdiği yetkiye kadar geri vereceğim. Buradan açık ve net söylüyorum. Meydanlardan ve sokaklardan gelerek kazanacağım” dedi.

“Türkiye'nin en yüksek oy oranıyla seçileceğim”

Kocadon, kendisi ile ilgili ‘kendini beğenmiş başkan' sözüne de atıfta bulunarak, “Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yolu sevgiden geçen insanlarla gönül birliği yapmaya her zaman hazırım. Biz ellerimizi uzattık, bazen tutanlar oldu, bazen olmadı. Şimdi Muğla halkıma kucaklarımı açıyorum, gelin arkadaşlar gönül birliği için, barış için, huzur için, hakça seçilmişler için doğru adres CHP ve Mehmet Kocadon'dur. Bu güzel partim beni bu göreve uygun görürse sizlerle beraber Türkiye'nin en yüksek oy oranıyla seçileceğime garanti veriyorum” dedi.