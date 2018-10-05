Kokainleri klozetten çıkardılar

Bodrum'da 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden birinin, polisin baskın yaptığı sırada uyuşturucuyu yakalatmamak için klozete attığı öğrenildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.P. ile S.K. isimli kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Gümbet Mahallesi'nde oturan A.P.'nin Bodrum'a getirdiği uyuşturucu maddeyi satışa hazır hale getirip paketledikten sonra S.K. isimli şahsa teslim ettiği istihbaratı alındı. A.P.'nin satışa hazır hale getirdiği kokain maddesine, ağrı kesici tabletlerini toz haline getirerek kokaine karıştırdığı, S.K.'nin A.P.'den teslim aldığı uyuşturucu maddeleri motosikleti ile Bodrum Yarımadası'nda alıcılara ulaştırdığı şeklinde de bilgiler alan ekipler, şahısları yakalamak için düğmeye bastı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yaz döneminin ilk aylarından itibaren şüpheliler fiziki ve teknik olarak takip edildi. Yapılan takipler sonucunda dün öğleden sonra S.K.'nin A.P.'nin Gümbet Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini S.K.'nin A.P.'den uyuşturucu alabileceği değerlendirilerek operasyona geçildi. Yapılan operasyon neticesinde S.K. site girişinde yakalanarak üzerinde satışa hazır halde bir paket kokain maddesi ele geçirildi. A.P.'nin site girişinde S.K.'nin yakalandığını görmesi üzerine evde bulunacak uyuşturucuyu yok edebileceği değerlendirilerek ekipler, anında A.P.'nin evine girerek A.P.'yi de yakaladı. A.P.'nin yakalanmadan önce satışa hazır halde kokain maddelerini evinin tuvaletine attığı, evdeki uyuşturucu maddeleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi.

Şüphelilerden A.P.'nin evinde yapılan aramada tuvalete atmaya çalıştığı satışa hazır halde 22 paket kokain, 2,5 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet esrar maddesi öğütmekte kullanılan öğütücü ile 1 adet boş şarjör ele geçirildi. S.K.'nin evinde yapılan aramada 21 gram skunk maddesi, esrar öğütmekte kullanılan öğütücü, 18 adet 9 mm tabanca mermisi bulundu.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen A.P. ve S.K. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.