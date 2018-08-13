Konseri biten Sertap Erener şarkı söylemeye devam etti

Sezen Aksu’nun vokalisti olduğunu söyleyen ünlü sanatçı benden 2 saatte kurtuldunuz Sezen Aksu 3 saatte bırakmazdı hiç birinizi dedi.

Başarılı kariyeri ve güçlü yorumu ile Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, Bodrum Antik tiyatro da hayranları ile buluştu. Ünlü sanatçı akustik müzik enstümanlar eşliğinde ile başladığı konserinde ilk eserlerini vokal ve müzisyenler ile birlikte oturarak seslendirdi. Ünlü sanatçı konserin başında kırık kalpler albümünden karbeyaz, aşk beni, benim hala umudum var, tek başıma, adlı eserleri seslendirdi.

Konseri izleyenler arasında yer alan engelli bir hayranı Sertab Erener şarkı söylerken sık sık ailesinin yardımıyla ayağa kalkıp dansları ile şarkılara eşlik etti. Bu durumu fark eden Erener, ’’Senin sevgin kazanabilmek ne büyük bir mutluluk.’’ hayranını Antik Tiyatroyu dolduran binlerce hayranına alkışlattı.

Sezen Aksu 3 saat sahneden inmezdi

Kariyerine Sezen Aksu’nun vokalisti olarak başlayıp, Türkiye’nin en önemli müzisyenlerinden biri haline gelen Sertap Erener, ’’Minik Serçe’’yi de unutmadı. ’’Siz yine şanslısınız. Sezen Aksu sahneden üç saat inmezdi. Siz yine şanslısınız iki saatte benden kurtuldunuz. Orkestrası ihtiyaç gidermek için müsaade isterdi Sezen Aksu’dan. Kıymetimi bilin...’’ sözleri ile ustasına Bodrum’dan selam gönderip ’’İyi ki Varsın Sezen Aksu’’ dedi.

Daha sonra sahne de kurdukları müzik düzeninde bir tarafta akustik diğer tarafta elektronik bant olarak kurguladıklarını açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü “Sanırım 150 den fazla şarkım var. Her konser biraz zorlu geçiyor. Her konserden sonra yazılanlar şu; ama o şarkıyı niye söylemedi, bu şarkıyı niye söylemedi. 1.5 saate sığdırmaya çalışıyorum olmuyor. Turnenin başında bir baktık 2 saat olmuş. Non-stop çalıp sözüm ona ben 1.5 saatlik hazırladım diyordum ama olmuyor. O yüzden hep böyle potporiler hazırlıyoruz. İlk potporim benim kırık kalpler albümünden şarkılardı.” Diyerek hayranlarına iyi eğlenceler diledi. Sanatçı konserinde zaman zaman eski albümlerine de yer verdi.