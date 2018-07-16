Kontrolden çıkan araç pansiyon bahçesine daldı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Göltürkbükü Mahallesi’nde Y. Ş. idaresindeki 34 LC 9074 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir pansiyonun bahçesine daldı. Kaza sırasında bahçede oturan Mehmet Köksal, Belkıs Arzu Uçman ve Nazlı Deniz Uçman isimli tatilciler yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Bodrum’da bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Bahçede çok sayıda yerli ve yabancı turisttin oturduğu bazı yerli turistlerin ise hafif sıyrıklarla kazandan ucuz kurtulduğu öğrenildi. Kazanın olduğu bölge ise savaş alanına döndü. Tatil için Bodrum’a geldikleri öğrenilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan aracın hızlı bir şekilde gelerek bahçeye girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpması ve o an orada bulunan turistlerin panikle kaçma anları yer alıyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.