Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı; 1 yaralı

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Milas - Bodrum karayolu, Kemikler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas istikametinden, Bodrum’a doğru seyir halinde bulunan Nazmi G. idaresindeki 34 AHF 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre şarampolde sürüklenmesinin ardından yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Güzel sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.