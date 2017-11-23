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23 Kasım 2017 13:25

Kooperatif Başkanı para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Güllük Mahallesi Minibüs Kooperatifi Başkanı Osman Kırçın, durakta bulduğu içerisinde yaklaşık Türk Lirası olarak değeri 30 bin lira olan euro dolu çantayı sahibine ulaştırdı.

Kooperatif Başkanı para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

23 Kasım 2017 13:25


Milas’ın Güllük Mahallesi’nde minibüs durağında buldukları para çantasını sahibine teslim eden Güllük Minibüs Kooperatifi Başkanı Osman Kırçın insanlık ölmedi dedirtti. Edinilen bilgiye göre, olay Güllük Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Kırçın kooperatifine ait minibüs durağında bir çanta buldu. Çantada yapılan incelemede içerisinde yaklaşık Türk Lirası olarak değeri 30 Bin lira olan Euro ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanın sahibinin Hasan Işık İzmirlioğlu’na ait olduğunu belirledi. Kırçın, yaptığı araştırma sonucunda çanta sahibinin dolmuşa bindiğini ve Milas’a gitmek üzere yola çıktığını belirledi. Dolmuş şoförüyle irtibata geçen Başkan Kırçın çanta sahibiyle görüşerek çantayı teslim etmek üzere buluştu.


Buldukları çantayı sahibine ulaşan Kooperatif Başkanı Osman Kırçın, içinde yaklaşık Türk Lirası olarak değeri 30 bin lira olan euro ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı sahibi Hasan Işık İzmirlioğlu’na teslim etti. Çantayı bulan Başkan Kırçın’a teşekkür eden İzmirlioğlu “Bu zamanda böyle insanları olduğunu görmek beni mutlu etti. Çantam kayboldu diye üzülmüştüm. Demek ki insanlık ölmemiş” dedi.




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