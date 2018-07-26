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26 Temmuz 2018 19:37

Köpeğe inanılmaz işkence

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, seyir halindeki aracın arkasına bağlanan ve sürüklenen köpek videosu sosyal medyada yer alınca büyük tepki çekti.

Köpeğe inanılmaz işkence

26 Temmuz 2018 19:37


Sürücüsü tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında seyir halinde giden bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde köpeğin aracın arkasında sürüklenme görüntüleri yer aldı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada çeken kişi tarafından paylaşılması üzerine görüntüler büyük tepki aldı. Görüntüleri izleyenler arasında yer alan Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, aracın plakasının belli olduğunu belirterek araç sürücüsü hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Dağdelen, “Buna benzer bir olay geçen yıl Köyceğiz ilçesinde gerçekleşti. Bu gibi vahşi davranışlar cezasız kaldıkça buna benzer örnekler her zaman karşımıza çıkıyor. Hayvanlara insanca davranmayanların ceza alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.




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