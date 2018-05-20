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20 Mayıs 2018 14:23

Köpeğin röntgenini gören şok oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dere yatağında bulunan yaralı köpeğin vücudundan çıkanlar bu kadarına da "pes" dedirtti.

Köpeğin röntgenini gören şok oldu

20 Mayıs 2018 14:23

Köpeğin vücudunda 300 saçma bulundu.


Bodrum’da Ortakent Mahallesi Kurudere Deresi etrafında yürüyüş yapan vatandaşlar, dere yatağı içerisinde kanlar içinde yatan bir köpek fark etti. Köpeğin yanına yaklaştıklarında yarı baygın halde olduğunu gören hayvanseverler, köpeği acil olarak veterinere götürdü. Röntgeni çekilen köpeğin vücudunda 300 saçma tespit edildi. Ön ayağının da kırık olduğu görülen köpek acil olarak ameliyata alındı. Yapılan ameliyatla 145 saçma köpeğin vücudundan çıkarılırken, kırık olan ayağı da sargıya alındı. Köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen köpeğin röntgenini gören vatandaşlar ise şok oldu. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, köpeği ayağını kırdıktan sonra kurşun yağmuruna tutan kişi veya kişilerden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olacağını söyledi.




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