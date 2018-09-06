Köpek zehirlenmesi davasında bilir kişi inceleme yapacak

Ü.(54), hakkında hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci celsesi görüldü. Mahkeme, 25 Kasım günü olay yerinde bilirkişi incelemesi ve 25 Aralık günü karar davası için tarih verdi.

Marmaris’in turistik Bozburun Mahallesi’nde 7 Kasım 2017’de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın labrador cinsi ‘Jango’ ve ‘Pamuk’ adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu K.Ü.geçen yıl Kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan K.Ü. 22 Kasım 2017’de Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliği, sanık Ünveren’i 28 gün sonra serbest bıraktı. Davanın ilk celsesi 17 Nisan 2018 günü Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın 2. duruşması dün Marmaris adliyesinde görüldü. Dava öncesi hayvan severler ve Dirvana Ailesi’nin yakın dostları ve İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz adliye girişinde hazır bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit, Ünlü popçu Tarkan’ın avukatı ve İstanbul Barosu Hayvan ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı adına Harika Kocacık ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına Beliz Özkan sunucu müdahil olarak katıldı. Saat:14.00’de başlayan mahkemede sanık K.Ü., taşkınlık yaptığı iddiasıyla hakim tarafından polis istendi. Çağrılan sivil ve resmi polisler mahkemede hazır bulundu. Sanık K.Ü. mahkemede üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Ardından K.Ü.’nün talep ettiği tanık “Hiç bir şey bilmediğini” beyan etmesiyle mahkeme heyeti tarafından tanıklığı düşürüldü. 2 saat süren mahkeme sonunda 25 Kasım 2018 günü bilirkişi heyetinin olay yerine inceleme yapması ve 25 Aralık 2018 tarihinde karar davasının verilmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme öncesi açıklama yapan Tanem Sivar, “ Uzun bir sürecin içindeyiz. Halen kanıtlar inceleniyor ve şahitler dinleniyor. Toplum için doğru karar verileceğine inanıyoruz. Hayvana şiddet ile ilgili cezaların artırılması için kampanyamız çok yoğun devam ediyor. Bu kişilerin ne kadar zarar verdiklerini göstermeye çalışıyoruz. Biz payımıza düşeni yapıyoruz. İlk günkü gibi acımızı paylaşan ve destek olanlara teşekkürler” dedi.

Edhem Dirvana ise, “ Asıl gerekli olan eğitim. Eğitim şart. Bu tür suçluları küçük yaştan itibaren eğiterek düzeltebilirsiniz. Belli bir yaştan sonra eğitim fayda etmiyor. Hapis cezası da eğitmiyor. İnsanların küçük yaşta hayvan ve canlı sevgisiyle büyütmeliyiz. Tecavüzcü, hayvan ve insana şiddet edenlerin ortalıkta mayın gibi dolaşanların toplumdan ayıklanması lazım. Bizim canımız çok yandı. Bundan sonra başkasının canı yanmasın diye mücadele veriyoruz. Bu davaya ibretlik ceza çıkar diye uğraşıyoruz. Hiç bir şey bizim yaşadığımız acıları ve kayıpları ortadan kaldırmıyor. Ama adalet sistemine sonsuz güveniyoruz. Türk adaleti yavaş işliyor ama mutlaka işler ve tecelli eder. Adalet sistemi hızlanması gerekiyor. Mağdurun süreçte daha da mağdur olduğu durum kabul edilemez. Suçlu, bir mağduriyet yaşatmak için uğraşıyor. Bu mağduriyet artınca ekmeğine yağ sürülüyor. Geç gelen adalet adalet değildir hızlı olmasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme sonunda tekrar açıklama yapan Edhem Dirvana, “ Mahkeme daha devam ediyor. 25 Aralık’ta karar davası olacak. Sanık yine saçma sapan, uydurma hikâyeler söylüyor. Yargıyı geciktiriyor ve oyalıyor. Sabırla bekliyoruz” dedi.

Mahkemeden çıkan sanık K.Ü. kameralara açıklama yapacağı sırada bir kadın tarafından “Yaptıklarının cezasını çekeceksin.Vicdanın olsun, niye böyle yapıyorsun?” dedi.Kısa süren tartışma ardından K.Ü.,avukatı eşliğinden sorulara cevap vermeden hızlı adımlarla ayrıldı.

Dirvana Ailesi’nin şikâyetçi olduğu K.Ü. hakkında, “Ölümle tehdit, hakaret, silahla tehdit ve

Köpekleri zehirlediği suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 151/2 maddesi kapsamında ‘mala zarar verme’ suçundan yargılandığı öğrenildi.