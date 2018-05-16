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16 Mayıs 2018 10:01

Koruma altındaki sahile yapılan demir iskele hakkında soruşturma açıldı

Datça’nın Güllük mevkiinde yapılmakta olan otelin deniz kıyısına inşa ettiği demir iskele hakkında çevrecilerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Koruma altındaki sahile yapılan demir iskele hakkında soruşturma açıldı

16 Mayıs 2018 10:01


Datça’da jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu demir iskelenin kumul taşlarının bulunduğu koruma altında bulunan sahile yapıldığı, deniz kenarında bulunan taşların yerinden temizlendiği, doğal yaşam alanının tahrip edildiğinin anlaşılması üzerine inşaatı yapan şirket hakkında Datça Cumhuriyet Savcılığı ile Şehircilik ve Çevre Bakanlığına suç duyurusunda bulunuldu.



Yapılan inceleme sonucu otel sahiplerinin iskele için ruhsat aldıkları ancak iskelenin denize sabit olarak demir iskele olarak yapıldığı, bu durumun kıyıların koruma altında olması nedeniyle denize sabit şekilde yapılmasının yasak olduğu ve geçici yüzer iskele şeklinde yapılabileceği belirtildi.




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