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09 Mayıs 2018 13:56

Kötekli Gençlik Festivali Başladı

Menteşe belediyesi 2.

Kötekli Gençlik Festivali Başladı

09 Mayıs 2018 13:56

Kötekli Gençlik Festivali binlerce öğrencinin katılımı ile başladı.


Öğlen saatlerinde DJ Cees’in performansıyla başlayan festival, akşam The Oz Band konseriyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise binlerce öğrenci, sahne alan Yüksek Sadakat’in performansıyla dans ederek eğlendi.


Menteşe Belediyesi Başkanvekili Leyla Ersöz konserde öğrencilere seslenerek, “Menteşe Belediyesi olarak bugün burada sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin bu festivalle sınav stresinden birazda olsa uzaklaşıp, eğlenmenizi, sosyalleşmenizi istedik. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İl dışında olması sebebiyle şuan aramızda olamayan Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Bahattin Gümüş’ün de selamlarını iletiyorum.” dedi.


Kötekli Gençlik Festivali, su savaşları, DJ Grothers performansı, Ehl-ı Keyf ve Pusula konseriyle devam edecek.




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