Kötekli Gençlik Festivali sona erdi

3 gün süren festivalde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Konserde öğrencilere seslenen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sevgili gençler, bu festivali sizin birazda olsa sınavlardan, günlük koşuşturmalarınızdan uzaklaşmanız, eğlenmeniz ve keyifli bir zaman geçirmeniz için düzenledik. 3 gün boyunca bende sizlerle birlikte burada çok güzel vakit geçirdim. Sizler bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımızsınız. İyi ki varsınız.” dedi.

Festivalin son günü Menteşe Belediyesi tarafından Kötekli Mahallesinde yapılan parka öğrencilerle birlikte fidan dikildi. Fidan dikimi sonrası öğrenciler Doruk Ereşter ve Redd’in şarkılarıyla dans ederek eğlendiler.