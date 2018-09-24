Köy halkının sinema keyfi

Türk Filmleri Haftası kapsamında Mumcular Mahallesi'ne kurulan açık hava sinemasına köylüler akın etti. 7'den 70'e sinemaya koşan köy halkı sinema keyfinin tadını doyasıya çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi destekleriyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası nedeniyle Mumcular Meydanı'nda, Bodrum cezaevinde ve Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda ücretsiz Türk Filmleri izletildi.

Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında 1 hafta boyunca ücretsiz gösteri sunan sinema salonu, Mumcular Mahallesi, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na ve Bodrum cezaevinde sinema salonu kurdu. Mumcular Meydanı'na kurulan açık hava sinemasına çevre köylerden gelen vatandaşlar akın etti. Bazı vatandaşlar ilk kez sinema ile buluştuğunu söylerken bazıları ise 40 yıl önce bir kez daha aynı meydana açık hava sineması kurulduğunu söyledi.

Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda da aynı saatte ücretsiz sinema gösterimi yapıldı. Türk filmi izlemeye gelen Yunan ve Türk vatandaşlar vizyonda olan Türk filmlerini izledi. Aynı gün Bodrum cezaevinde de sinema salonu kuruldu. Mahkumlar vizyonda olan Türk filmlerini ücretsiz bir şekilde izleyerek keyifli bir vakit geçirdi.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Başkanı Cenk Sezgin Türk Filmleri haftası kapsamında Mumcular Meydanı'na açık hava sineması kurduklarını belirterek, "Dere Tepe sinema adı altında gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde Mumcular meydanında çok keyifli bir kalabalık toplandı. Güncel filmlerimizi seyrediyoruz konuklarımızla beraber. Burayla aynı anda Kos (İstanköy) Adası'nda da şu an film gösterimleri yapılıyor. Dün Kos Adası'nda Çağan Irmak'ı ağırlamıştık. Konuklarımız ve filmlerimizle geliyoruz. Gençlerimizle, yaşlılarımızla köy meydanında, kent meydanlarında, Yunanistan'da her yerde sinemanın konuşulmasını sağlıyoruz. Bu sayede Türk filmlerini, Türk sinemasını izleme olanağı olmayan insanları filmle buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra sinemanın geleceği için insanlara alışkanlık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene buradaki gösterimlerimizle Türk Filmleri haftası sona eriyor. Önümüzdeki sene kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Meydana toplanan vatandaşlar ise sinemayı ayaklarına kadar getiren Cenk Sezgin'e teşekkürlerini sundu.