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07 Haziran 2018 12:01

Köy okulunda yapılan eserler Menteşe’de sergilendi

-Menteşe’nin Düğerek Mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu ilk ve ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan 87 eser Sınırsızlık Meydanı’nda sergilendi.

Köy okulunda yapılan eserler Menteşe’de sergilendi

07 Haziran 2018 12:01


Muğla’nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu ilk ve ortaokulu öğrencileri tarafından yıl içinde yapılan resim ve heykel çalışmaları Sınırsızlık Meydanı’nda sergilendi. Köy okulu öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde tual üzerine yaptıkları 70 adet yağlı boya çalışması ve 17 tane minyatür heykel çalışması ilk kez halkın beğenisine sunuldu.


Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu resim öğretmeni Nebahat Çankaya sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Köy okullarında yapılan ilk yağlı boya çalışmasını meydanda vatandaşlarımıza göstermek istedik. Çocuklarımızı kırsalda güzel sanatlara yönlendirmek istiyoruz. Özellikle orta son sınıftaki öğrenciler bu vesile ile sınav stresinden de kurtulmuş oluyorlar” diye konuştu.


Resim ve minyatür heykel sergisi akşam saatlerine kadar sürecek.




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