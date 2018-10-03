Köyceğiz Belediyesinden aşure ikramı

Köyceğiz'de muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramı yapıldı.

Kültür Evi bahçesinde “bereketi paylaşıyoruz” sloganıyla düzenlenen aşure etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Törene katılan yerleşik yabancılarda aşure hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Ceylan, aşure dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, Köyceğizlilerin muharrem ayını kutladı.

Ceylan; “Her yıl muharrem ayı içerisinde aşure dağıtımı yapıyoruz. Bu etkinliğin şenlik havasında geçmesini amaçlıyoruz. Katılımın yoğun olması da bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinliğe, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı İbrahim Baştürk, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Ten, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.