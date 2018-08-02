Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımından 3 Madalya

Antalya’da, Konyaaltı Belediyesince düzenlenen 21. Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Güreşlerinde, başaltı boyunda Kenan Aydın ikinci, tozkoparan boyunda Süleyman Cemal Çoşkun üçüncü, minik 1 boyunda Kenan Eygi üçüncü oldu. Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımı antrenörü Kürşat Çimen, yaptığı açıklamada; “Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Sporcularımı kutluyorum. Amacımız katıldığımız müsabakalardan Köyceğiz’imize madalyalarla dönmek. Desteğini bizden esirgemeyen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’a teşekkür ediyorum” dedi.