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02 Ağustos 2018 00:05

Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımından 3 Madalya

Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımı’nın genç güreşçileri, Antalya’da katıldıkları Yağlı Pehlivan Güreşlerinden madalyalar ile döndü.

Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımından 3 Madalya

02 Ağustos 2018 00:05


Antalya’da, Konyaaltı Belediyesince düzenlenen 21. Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Güreşlerinde, başaltı boyunda Kenan Aydın ikinci, tozkoparan boyunda Süleyman Cemal Çoşkun üçüncü, minik 1 boyunda Kenan Eygi üçüncü oldu. Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımı antrenörü Kürşat Çimen, yaptığı açıklamada; “Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Sporcularımı kutluyorum. Amacımız katıldığımız müsabakalardan Köyceğiz’imize madalyalarla dönmek. Desteğini bizden esirgemeyen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’a teşekkür ediyorum” dedi.




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