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10 Ağustos 2018 15:48

Köyceğiz Belediyespor güreşçisinden büyük başarı

Köyceğiz Belediyespor güreşçisi Recep Törüz, Türkiye Minikler Serbest Güreş Şampiyonası’nda bronz madalyan kazandı.

Köyceğiz Belediyespor güreşçisinden büyük başarı

10 Ağustos 2018 15:48


7-9 Ağustos’ta Ankara’da yapılan Minikler Türkiye Şampiyonası’na 6 sporcu ile katılan Köyceğiz Belediyespor güreş takımı, gösterdiği performans ile sporseverlerin beğenisini kazandı. Şampiyonada, 38 kilogramda mücadele eden Recep Törüz, bronz madalya kazandı.


Türkiye Minikler Serbest Güreş Şampiyonası’nda 100 kulüpten yaklaşık 550 sporcu mücadele etti. Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımı’nın 6 sporcu ile mücadele ettiği şampiyonada çekişmeli müsabakalara sahne oldu.


Köyceğiz Belediyespor Güreş Antrenörü Kürşat Çimen, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada; “100 kulüpten 550 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Çok iyi sporcular mücadele etti. Madalya çıkardığımız için çok mutluyum, sporcularımızın her birini gösterdikleri performans için kutluyorum. Şampiyonaya 6 sporcu ile katıldık. Başarılı bir şampiyona geçirdik. Hiç ara vermeden çalışmalara devam edeceğiz. Desteğini bizden esirgemeyen Köyceğiz Belediye Başkanımız Kamil Ceylan’a teşekkür ediyorum” dedi.




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