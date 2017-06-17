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17 Haziran 2017 17:48

Köyceğiz Doğa ve Bilim Kampı sona erdi

Köyceğiz’de, Türdü Gençlik Spor Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Doğa Bilim Kampı sona erdi.

Köyceğiz Doğa ve Bilim Kampı sona erdi

17 Haziran 2017 17:48


Muğla Fen Lisesi, Türdü 100. Yıl Ortaokulu, Şahidi Ortaokulu ve Emirbeyazıt İlkokulundan 87 öğrenci ve 10 eğitmen, Köyceğiz Kulak Mesire Alanında çadır kurarak, 1 hafta kamp yaptı.


Kamp programı kapsamında deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını inceleyen öğrenciler, teleskopla uzay gözleme, pusula kullanma ve yön bulma, rüzgarın doğa üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemleme, erozyonla mücadele örneklerini inceleme fırsatı buldu.


Öğrenciler kampta gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.


Türdü Gençlik Spor Kulübü Başkanı Şaban Erdoğan, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri doğa ve bilim kampında hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.


Kamp kapsamında; Dalyan, İztuzu, Ekincik, Sultaniye Kaplıcaları, Sarıgerme, Fethiye, Marmaris ve Akyaka’ya geziler yaptıklarını aktaran Erdoğan, “Teleskop ile yıldızları ve gökyüzünü gözlemledik. Kamp süresince, öğrencilerin yıl içerisinde öğrendikleri bilgileri tekrardan pekiştirmek ve kalıcı hale getirmek için çalışmalar yaptık” şeklinde konuştu.


Kampı ilerleyen yıllarda Uluslararası hale getirmeyi istediklerini dile getiren Erdoğan, “kamp programı kapsamında planladığımız yerlere Köyceğiz’den rahatlıkla ulaşabildik. Burada yıllardır izci kampı yapıyoruz. Köyceğiz doğası ve iklimi ile bu faaliyetler açısından güzel bir bölge” dedi.


Muğla Şahidi Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mert Can Kılınç ise yaz tatiline doğa ve bilim kampı ile başlamaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti; “Doğanın içinde olmak bize enerji katıyor, dinlendiriyor. Arkadaşlarımız ile güzel vakit geçirdik. Yılın yorgunluğunu kampta attık.”




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