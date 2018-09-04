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04 Eylül 2018 12:46

Köyceğiz film festivali başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali başladı.

Köyceğiz film festivali başladı

04 Eylül 2018 12:46


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) destekleriyle Köyceğiz Belediyesince gerçekleştirilen festivalin açılış gecesinde Coşkun Sabah sahne aldı. Gecede festivalin onur konuklarına plaket verildi.


Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, açılışta yaptığı konuşmada; “Festivaller kentin zenginliğini ortaya çıkaran, modern ve çağdaş kimliğini gözler önüne seren ve toplumu sanatla buluşturan önemli etkinliklerdir. Bu tür festivallerin şehrin tanıtımına da olumlu katkıları var. Bu festival ile Türk sinemasının emektarlarına onlar hayattayken şükranlarımızı sunuyoruz. Vefa duygusuyla anıyor ve hatırlıyoruz. Festivalde emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Festivali bu yıl 12’nci kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “Festivalin Türk sinemasının halka sevdirilmesi açısından büyük katkı sağladığına inanıyorum. Kültüre, sanata ve sanatçıya önem veren bir belediye olarak her sene daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefledik. Festivalde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Açılışta, yönetmen Biket İlhan, yapımcı Necip Sarıcı, oyuncular Ahmet Gülhan, Mine Soley ve Bahar Öztan’a protokol üyelerince ’Yaşam boyu onur ödülü’ verildi. Festivalde gösterimi yapılacak filmlerin oyuncuları ile TRT’de yayınlayan Kalk Gidelim ve Ege’nin Hamsisi dizilerinde yer alan oyunculara da plaket verildi.


Sinemaseverler festival kapsamında; Ayla, Aile Arasında, Ailecek Şaşkınız, Haydi Be Oğlum, Görevimiz Tatil ve Murtaza adlı filmleri izleme fırsatı bulacak.


Festival 6 Eylül’de sona erecek.




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