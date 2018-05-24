Köyceğiz Gölü turkuaz rengiyle büyülüyor

Köyceğiz Gölü’nün turkuaz rengini almasını yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Vatandaşlar, gölde meydana gelen doğa olayını bol bol fotoğrafladı.

“Köyceğiz’in güzelliğine güzellik katıyor”

Bölgede yaşayan yerli ve yabancı vatandaşların yanı sıra tatil için gelenlerin gölde yaşanan renk değişimini meraklı gözlerle izlediğini ve fotoğrafladığını anlatan Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, “Türkiye’nin 16’ncı büyük gölü, dünyada 7 tane olan ayaklı göllerden birisi, Köyceğiz Gölü havaların ısınması ile turkuaz rengini aldı. Halk dilinde biz buna kükürt patlaması diyoruz ama aslında platon patlaması olarak anılıyor. Her yıl bu aylarda göl, turkuaz rengini alıyor. Bu durumla da gölün ayrı bir doğa güzelliğine şahit oluyoruz. Sakin Şehir Köyceğiz’in güzelliğine güzellik katıyor” diye konuştu.

Karanfiloğlu, göldeki renk değişimi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çekmeye gelmesinin ilçenin tanıtımına da katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Fotoğraf makinesi ile Köyceğiz kordonunda gölün fotoğraflarını çeken ilçenin tanınmış simalarından gazeteci Adnan Tüfekçi ise, “Gölün turkuaz rengini alması ile renk cümbüşünü görüntülemek için geldim. Buranın doğal güzelliğini fotoğraflıyorum” dedi.