Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 10:17

Köyceğiz Gölü turkuaz rengiyle büyülüyor

Tektonik bir çukurun sularla dolması ve Dalaman Çayı’nın getirdiği alüvyonların körfezin önünü tıkaması ile oluşan, Dalyan Kanalı aracılığı ile Akdeniz’e bağlanan Köyceğiz Gölü’nde suyun rengi turkuaz oldu.

Köyceğiz Gölü turkuaz rengiyle büyülüyor

24 Mayıs 2018 10:17


Köyceğiz Gölü’nün turkuaz rengini almasını yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Vatandaşlar, gölde meydana gelen doğa olayını bol bol fotoğrafladı.



“Köyceğiz’in güzelliğine güzellik katıyor”


Bölgede yaşayan yerli ve yabancı vatandaşların yanı sıra tatil için gelenlerin gölde yaşanan renk değişimini meraklı gözlerle izlediğini ve fotoğrafladığını anlatan Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, “Türkiye’nin 16’ncı büyük gölü, dünyada 7 tane olan ayaklı göllerden birisi, Köyceğiz Gölü havaların ısınması ile turkuaz rengini aldı. Halk dilinde biz buna kükürt patlaması diyoruz ama aslında platon patlaması olarak anılıyor. Her yıl bu aylarda göl, turkuaz rengini alıyor. Bu durumla da gölün ayrı bir doğa güzelliğine şahit oluyoruz. Sakin Şehir Köyceğiz’in güzelliğine güzellik katıyor” diye konuştu.


Karanfiloğlu, göldeki renk değişimi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çekmeye gelmesinin ilçenin tanıtımına da katkı sağladığını sözlerine ekledi.


Fotoğraf makinesi ile Köyceğiz kordonunda gölün fotoğraflarını çeken ilçenin tanınmış simalarından gazeteci Adnan Tüfekçi ise, “Gölün turkuaz rengini alması ile renk cümbüşünü görüntülemek için geldim. Buranın doğal güzelliğini fotoğraflıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç