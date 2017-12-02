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02 Aralık 2017 15:39

Köyceğiz İyi Parti’ye Zekeriya Erek atandı

Köyceğiz İyi Parti kurucu ilçe başkanlığına emekli öğretmen Zekeriya Erek atandı.

Köyceğiz İyi Parti’ye Zekeriya Erek atandı

02 Aralık 2017 15:39


Muğla İyi Parti İl Başkanlığına İncilay Gezgin Şekerdağ’ın atanmasının ardından ilçe kadrolarını kurma çalışmalarını hızlandıran İyi Parti’de Köyceğiz kurucu ilçe başkanlığına emekli öğretmen Zekeriya Erek görevlendirildi.


Erek, yaptığı açıklamada, İl Başkanlığınca görevlendirildiğini belirterek; “Muğla İl Başkanlığı tarafından kurucu ilçe başkanı olarak görevlendirildim. Bu çerçevede toplumun her kesimi ile kucaklaşmak istiyoruz. İYİ Parti olarak hedefimiz toplumun tüm kesimleri ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak. Köyceğiz’de de İYİ Partimize görünen bir teveccüh var. Bizler yönetimimizi en kısa sürede oluşturarak siyasi çalışmalarımıza başlayacağız. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener gibi adım adım dolaşıp vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Köyceğiz’in İYİ olacağına ben inanıyorum’’ dedi.




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