Köyceğiz protokolünden hayvan barınağına ziyaret

Ziyaret sırasında köpeklerin kısırlaştırma öncesinde, tedavi sırasında kaldıkları özel bölümler ve ortak yaşadıkları alanlar gezilerek, köpeklerin sağlık durumları, kısırlaştırma uygulamaları ve rehabilitasyon süreçleri ile ilgili barınak sorumlusu Köyceğiz Hayvan Dostları Derneği Başkanı Kamile Mukaddes Erhan Paulsen ve dernek üyelerinden bilgi alındı.

Kaymakam Dolu, sokak hayvanları ile ilgili en önemli sorunun barınma ve beslenme sorunu olduğunu ifade etti.

Dolu, vatandaşları duyarlı olmaya ve hayvan barınaklarını ziyaret ederek burada gönüllü olarak çalışan hayvan severlere destek olmaya davet etti.

Başkan Ceylan ise; “Dünyamız yalnız biz insanlara ait değil, bütün canlıları sevelim, satın almayalım, sahiplenelim. Bizde imkânlarımız ölçüsünde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda halkımızın da duyarlı olacağına inanıyorum.” dedi.