Köyceğiz "Sakin Şehir" yolunda

Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Alanı’ndaki CittaSlow Danışma Kurulu toplantısına Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Dairesi Başkanı Dr. Ali Özkır ve uzman elamanları ile CittaSlow Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Barkan katıldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, belediye olarak bu yıl içerisinde Cittaslow Katılım Belgesini almak için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Başkan Ceylan; “Sakin Şehir başvuru dosyasının hazırlanması sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy’a ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Dairesi Başkanı Dr. Ali Özkır’a, Sakin Şehir Bilim Kurulu üyelerine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden oluşan Sakin Şehir Danışma Kurulu üyelerine süreçte gösterdikleri katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Dairesi Başkanı Dr. Ali Özkır; “Köyceğiz Sakin Kent sürecinde Bakanlığımız ve Genel müdürlüğümüz olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Köyceğiz’in doğasının ve çevresinin korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması hedefiyle, yapılacak projelere her türlü destek sağlanmaktadır. Köyceğiz’in örnek yaşam alanına dönüşmesi ve diğer koruma bölgelerine model oluşturulması için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

CittaSlow Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Barkan ise adaylık süresince başarılı projelere imza atan Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz halkının sürece verdiği destek ve gösterdiği çabanın kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Köyceğiz Belediyesi CittaSlow Koordinatörü Halil Karanfiloğlu da aday kent Köyceğiz’in son başvuru dosyasını Haziran ayı sonunda CittaSlow Türkiye Temsilcisi Seferihisar Belediyesine teslim edeceklerini aktardı.