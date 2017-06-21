Köyceğiz’de 3 bin kişi ’Gönül’ sofrasında buluştu

Göl kenarındaki programda yaklaşık 3 bin kişi iftar yaptı.

Delta plajındaki “Gönül Sofrası” programında, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak’ın yemek duasını yapmasının ardından, katılımcılar ilahiler eşliğinde iftarını açtı.

Programın açılış konuşmasını yapan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Doğu’da, Güneydoğu’da ve 15 Temmuz’da şehit düşenlere Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifalar dilediğini ifade etti.

Muğla Valisi Amir Çiçek, iftarda yaptığı konuşmada, gönül sofrasında buluşmalarını sağlayan Belediye Başkanı Kamil Ceylan’a ve görevli arkadaşlara teşekkür ettiğini belirtti.

Ramazan ayının başlangıcından bu yana iftar ve sahur programlarında birlik, beraberliklerini pekiştirdiklerini dile getiren Vali Çiçek, “Kadir gecesini ve ardından da Ramazan Bayramını kutlayacağız. Kötülüklerden arındırılmış, sevgiyle oluşan Ramazan iklimini bayram ile bitireceğiz” diye konuştu.

Kendilerine emanet olan şehit yakınlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Çiçek, “Ramazan ayında, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile beraber sofraları paylaştık. Ramazan süresince her kesimden vatandaşımız ile iftarlarımızda buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifalar dilediğini söyleyen Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise şunları kaydetti; “15 Temmuz’un arifesindeyiz. O akşamı buradaki arkadaşlarımızla birlikte yaşamıştık. 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri de buradan tekrar yad etmek istiyorum. Bir olduğumuz sürece bu vatan, bayrak ve millet için çalıştığımız sürece her türlü tehdit ve terörle mücadele etme gücümüz var.”

İftara; Muğla Valisi Amir Çiçek, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.