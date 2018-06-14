Köyceğiz’de 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Şenlik kapsamında Köyceğiz Belediyesi 5 bin kişiyi iftar sofrasında buluşturdu. İftar programından sonra Urfa Sıra Gecesi ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Programa Vali Esengül Civelek, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, il ve ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve Milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Civelek, iftar programında yaptığı konuşmada; “Rahmetiyle, huzuruyla, bolluk, bereketiyle, sevgi, şefkat, hoşgörü dolu, kardeşlik, dostluk, birlik beraberlik duygularımızın güçlenerek perçinlendiği, huzurlu, güzel bir Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, bayrama erişmenin sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Ramazan Bayramınızı sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk dileklerimle kutluyor, Ramazan Bayramının ülkemize ve tüm İslam âlemine sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “Köyceğiz’de her yıl yaptığımız gibi Ramazan ayının ruhuna uygun olarak yaptığımız şenlikler, çocuklarımıza yönelik her gün yapılan geleneklerimize sahip çıkmak adına Türk Orta Oyunlarının örnekleri ve Türkiye’nin meşhur yöresel lezzetleri ile geleneksel el sanatlarımızın da yer altığı stantlar ile hizmet veriyoruz. Göl kenarında yapılan etkinliklere halkımızın ilgi ve alakası büyük, iftar programına katılıp bizimle birlikte orucunu açan halkımızın bu birlikteliği Ramazan’ın Köyceğiz’de farklı yaşandığının ispatıdır.” dedi.

Vali Civelek ve beraberindekiler, iftar sonrası Köyceğiz Belediyesince, Köyceğiz Gölü kıyısına kurulan Şenlik alanında Urfa Sıra Gecesine katıldı. Yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Köyceğiz Belediyesi tarafından 3’üncüsü düzenlenen Ramazan Şenliği kapsamında yöresel lezzetler ve el sanatları tanıtım stantları ile Türk kültürünü yansıtan çeşitli gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.