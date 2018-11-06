Köyceğiz'de akademik yıl törenle başladı

Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen törene, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Köyceğiz Garnizon Komutanı İbrahim Baştürk, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Çöl, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ulusoy, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete ile çok sayıda akademik, idari personel ve öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ulusoy; “Bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi paylaşımının esas olduğu günümüzde bilgiye erişimi kolaylaştırmak, yeni projeler üretmek en önemli hedeflerimizdendir. Sağlık hizmetleri alanlarındaki imkanları en şekilde kullanarak insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesini sağlamak, sağlık hizmetleri sunumundaki en önemli unsurlardandır. Tüm bunlar etkin ve nitelikli hizmet sunmakla ve kaliteli eleman yetiştirmekle olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ulusoy, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna verdiği desteklerden dolayı RektörÇiçek, Köyceğiz Kaymakamı Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a teşekkür etti.

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Çöl de Akademik Açılış Töreni ve Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılışının hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan Rektör Çiçek, yeni yönetim olarak hedeflerinin tüm Üniversitenin hedefleri haline gelmeye başladığını söyleyerek, bundan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirdi.

Çiçek; “Bu dönem tüm Meslek Yüksekokullarımızın akademik yıl açılışlarına katıldık. Tüm açılışlarda yoğun bir katılım ve heyecan vardı. Ama bugün burası bir başka. Katılım çok güçlü ve bu nedenle bugünkü organizasyona gelerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu katılımı, hedeflerimize olan inancın göstergesi olarak görüyorum.” dedi.

Rektör Çiçek sözlerine şöyle devam etti: “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün koymuş olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylemiş olduğu hedeflere ulaşmak bizim önceliğimiz. Ancak hali hazırda kullanılan yönetmelerle bu mümkün değil. Biz dünden daha hızlı fikir üretmeli ve somut çıktılara ulaşmalıyız. Bizim iki temel hedefimiz var ki bunlardan en önemlisi öğrencilerimiz. Tüm öğrencilerimizin sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben Rektörlüğüm süresince Seydikemer'den Bodrum'a her yeri gezdim. Türkiye'de böyle bir şehrin olmadığının kanaatindeyim. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Yakın zamanda açılışını yapacağımız Mavi Çatı altındaki öğrencilerimiz ile TEKNOPARK bünyesinde çalışacak akademisyenlerimizin yenilikçi fikirlerini hayata geçireceğiz. Böylelikle proje üreten, fikirleri somut çıktılara dönüştüren bir üniversite misyonunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu bağlamda yeni yönetim olarak odalarımızda çok fazla mesai harcamadan sahada çalışmaya gayret ediyoruz. Bu yolda bize destek veren yerel yönetimlere de teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Törenimizin tüm katılımcılarımıza, üniversitemize ve ülkemize başarı getirmesi temennisi ile sözlerimi tamamlıyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri beyaz önlüklerini giydi.

Beyaz Önlük Giyme Töreni'nden sonra protokol üyeleri tarafından Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılış kurdelesi kesildi. Açılıştan sonra protokol üyeleri, bina içerisinde incelemelerde bulundu.

Tören, Köyceğiz Meslek Yüksekokulunda verilen ikramın ardından sona erdi.