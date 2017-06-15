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15 Haziran 2017 23:34

Köyceğiz’de alev savaşçıları sezona hazır

Köyceğiz ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüklerinde yangın söndürme ekiplerinin iş başı eğitimleri yapıldı.

Köyceğiz’de alev savaşçıları sezona hazır

15 Haziran 2017 23:34


Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı görev yapan ekiplerin iş başı eğitimleri devam ediyor. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ve alev savaşçılarının eğitimden geçirilip tatbikat yaptırıldığı programın ikincisi Köyceğiz’de gerçekleştirildi.


15 Haziran Perşembe günü yapılan tatbikatta Köyceğiz ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan ilk müdahale aracı, tanker ve arazöz ekipleri eğitimden geçirildi.


Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, orman yangınlarıyla mücadelede görevli tüm ekiplerin iş başı eğitiminden geçirildiğini belirterek, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün hem kara hemde hava güçleriyle birlikte orman yangınlarına karşı hazır olduğunu söyledi.


Bölge Müdürü Çelik, Köyceğiz’de gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat öncesi işçilerle bir araya gelerek sohbet etti. Çelik, hatasız kazasız bir yangın sezonu diledi.


Orman yangınlarıyla mücadele en ön safta mücadele eden yangın söndürme işçileri ve arazöz ekiplerinin 2017 yılı iş başı eğitimleri yapılıyor. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Şube Müdürü Vekili Suat Ünal, Şube Mühendisleri İsmail Durak, ve Hasan Sağlar tarafından verilen eğitimler teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşiyor.


Eğitimlerde araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgi veriliyor.


Eğitim sonlarında ekipler arasında yarışma düzenleniyor. Ekip ruhunun oluşturulması, hızlı ve etken müdahale amacıyla ekipler arasında hortum serme ve hortum ucuna en erken suyu verme yarışması yapılıyor. 300 metre hortumu en erken seren ve arazözden hortum ucuna en erken suyu veren ekipler ödüllendiriliyor.




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