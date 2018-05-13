Köyceğiz’de Başpehlivan İsmail Balaban oldu

Balaban’a, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan altın kemer taktı.

Köyceğiz Belediyesince, Toparlar Mahallesindeki Kazancı Mesire Alanı’nda yapılan güreşlere, 13 kategoride 300 güreşçi katıldı. Güreşlerde 20 kişiden oluşan hakem heyeti görev yaptı.

Başpehlivanlık için İsmail Balaban ile Ali Gürbüz karşılaştı. Rakibini yenen Balaban, Köyceğiz’de 3’üncü kez başpehlivanlığı kazandı. Güreş ağalığı ise 150 bin lira ile Salih Birinci de kaldı.

Köyceğiz Belediye Başkanlığı’nın organizasyonu ile düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliğinde vatandaşları selamlayan Vali Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada; “Milli değerlerimizin, kültürümüzün yaşatılması, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem taşıyan bu etkinlik aynı zamanda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu da pekiştirmektedir. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyor, kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Seyirci kitlesi ile Ege’nin dikkat çeken güreşleri arasına girdiklerini söyleyen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Köyceğiz güreşi seven bir ilçe, milletimizin ruhunda var güreşmek. Bölgemiz de çok sayıda pehlivan yetiştirdi. Kırkpınar’ın seçkin pehlivanlarını ağırladık. Güreşlerde desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Başpehlivan İsmail Balaban ise üst üste 3’üncü kez güreşleri kazanarak altın kemeri aldığını belirterek, şunları söyledi; “Bu yılda güzel müsabakalar yaparak, güçlü rakipleri yenerek birinci oldum. Çok mutluyum, birinciliği anneme ve bütün sevenlerime armağan ediyorum.”

Güreşlerin ardından dereceye giren sporcuların madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Ayrıca, 6-8 Mayıs 2018 tarihleri arasında Afyon ilinde yapılan 14-15 Yaş Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren Köyceğiz Belediyespor kadın güreşçilerine Vali Civelek tarafından altın takdim edildi.