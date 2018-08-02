Köyceğiz’de Beach Volley Masters Şampiyonası yapıldı

Muğla Voleybol Geliştirme ve Yaşatma Derneği ile Köyceğiz Belediyesi işbirliğinde 24-26 Temmuz tarihlerinde Köyceğiz Belediyesi Delta Plajında düzenlenen 1. Köyceğiz Türkiye Veteranlar Beach Volley Masters Şampiyonası, ödül ve kupa töreniyle son buldu.

Şampiyonaya katılan takımlar 2 kategoride kıyasıya mücadele etti. Şampiyona sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Şampiyonayı değerlendiren Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “İlçemizde bu yıl ilki düzenlenen Köyceğiz Türkiye Veteranlar Beach Volley Masters Şampiyonasında; Türkiye Voleybol Federasyonuna, Muğla Voleybol Geliştirme ve Yaşatma Dernek Başkanı ve Üyelerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Muğla Voleybol İl Temsilciliğine, Köyceğiz Kaymakamlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Belediye Meclis Üyelerimize, Mahalle Muhtarlarımıza, Başkan Yardımcılarımıza, Belediye çalışanlarımıza, 3 günlük etkinliğimiz süresince katılımlarıyla bizleri onurlandıran Köyceğiz halkına, misafirlerimize ve voleybolseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunar, müsabakalar sonrasında kupa alan alamayan tüm takımlarımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Cem, Meclis Üyesi Nadi Pirci tarafından verildi.

Muğla Voleybol Geliştirme ve Yaşatma Dernek Başkanı Alaattin Varol ve Federasyon İl Temsilcisi Ümit Zafer Dokucu tarafından şampiyonaya katkılarından dolayı Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Cem ve Meclis Üyesi Nadi Pirci’ye plaket takdim edildi. Şampiyonada emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür belgesi verildi.