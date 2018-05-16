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16 Mayıs 2018 10:46

Köyceğiz’de çocuk şenliği

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği ve uçurtma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Köyceğiz’de çocuk şenliği

16 Mayıs 2018 10:46


6.Köyceğiz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği kapsamında, kulak mesire alanında düzenlenen etkinlikte 200’e yakın çocuk, aileleri ile birlikte yarışmalara katıldı. Çocuklar, dans, şiir, şarkı, yer kapmaca, halat çekme, çuval yarışı başta olmak üzere çeşitli oyunlarda kıyasıya yarıştı. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın da katıldığı yarışlar ilgiyle izlendi.


Yarışlar sonunda derece elde edenlere kupa, yarışmalara katılan her çocuğa ise madalya verildi.


Yarışların ardından Muğlalı ünlü oyuncu Gülnihal Demir ve Zafer Kaya’nın oynadığı “Arkadaşım Ben Geldim” interaktif çocuk tiyatrosu gösterimi yapıldı.


Amaçlarının geleneksel oyunları yaşatmak olduğunu söyleyen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Çocuklar ve aileleri ile bizde çocukluğumuza döndük. Çuval yarışına katıldık. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği’ne halkımızın göstermiş olduğu ilgi bizi mutlu etti. Artık geleneksel hale gelen festivalimizi her sene üstüne koyarak devam ettireceğimizi düşünüyorum.” dedi.


Öte yandan, Köyceğiz Belediyesi ile Köyceğiz Turizm ve Doğa Koruma Derneğince düzenlenen 2. Geleneksel Köyceğiz En Güzel Bahçe yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi. Yarışmada, 1’inci Rob Lyn Laymont, 2’nci Selma Vickers, 3’üncü Cansel Güler oldu. Arzu Akşahin ise, jüri teşvik ödülüne hak kazandı. Palmiye merkezi özel ödülünü de Neslihan Sögüt aldı.




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