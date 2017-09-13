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13 Eylül 2017 13:31

Köyceğiz’de ’Göl Kumpanyası’ gösterisi

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneğince, “Göl Kumpanyası” etkinliği düzenlendi.

Köyceğiz’de ’Göl Kumpanyası’ gösterisi

13 Eylül 2017 13:31

Etkinliğe katılan çocukları, yaklaşık 2 aydır hazırlandıkları tiyatro gösterisini, Kulak Mesire Alanı’nda Köyceğiz halkıyla buluşturdu.


Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği tarafından, 8-14 yaş çocuklar arasından, sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak, hayal dünyalarını genişletmek ve kendilerini özgürce ifade edebilme becerisi kazandırmak amacıyla Göl Çocukları Kumpanyası adında tiyatro grubu oluşturuldu.


Tiyatrocu Mihriban Çelikel önderliğinde yaklaşık iki ay boyunca, temel oyunculuk eğitimi verilerek, gösteriye hazırlık yapıldı.


Dernek Başkanı Recep Nevzat Özata, benzer etkinliklere devam edeceklerini belirterek, “Böylesi etkinlikler, henüz küçük yaşta çocuklarımızın kişisel yeteneklerini ortaya çıkaracaktır. Mutlaka içlerinde değişik sanat dallarında yeteneği olanlar vardır. Küçük yaşta bunun keşfedilmesi ve yönlendirilmesi, ilerde Köyceğizimizin olduğu kadar, ülkemizin de gurur duyacağı sanatçıları ortaya çıkaracaktır” dedi.


Özata, kısa sürede gerçekleşmesine karşın, gösterinin çok başarılı olduğunu vurguladı.


Gösteride emeği geçen Mihriban Çelikel, Bilge Kınalı, Ressam Tuncel Yılmaz, Kibariye Ataş, Sevcan Onra, Sema Çakır, Oğuz Altınbaş, Mehmet Ali Arabacı, ve Köyceğiz Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür eden Özata, bu başarının gelecek etkinlikleri de tetiklediğini, hemen yeni hazırlıklara başlayacaklarını ifade etti.




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