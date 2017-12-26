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26 Aralık 2017 18:31

Köyceğiz’de Kürek Milli Takım Seçme yarışları

Köyceğiz’de Kürek Milli Takım seçme testi yapıldı.

Köyceğiz’de Kürek Milli Takım Seçme yarışları

26 Aralık 2017 18:31


Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 21-24 Aralık tarihleri arasında Köyceğiz Gölü’nde yapılan seçmelere Galatasaray, Fenerbahçe ve Şişe Cam spor kulüplerinden 104 sporcu katıldı.


Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde 4 gün süren kampı ziyaret eden Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.


Sporun yanı sıra akademik çalışmaların önemine değinen Öçalmaz; “Başarılı sporcu hayatınızın yanı sıra iyi bir Üniversite eğitimi almanız son derece önemli. Sadece Lisans değil, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarınızı tamamlamalısınız, sporun içinden gelen sizlerin Akademik olarakta ilerlemeniz son derece önemli” diye konuştu.


Muğla ili genelinde düzenlenen kamp ve eğitim faaliyetlerine katılmaya özen gösterdiğini belirten Öçalmaz, kamp ve test süresince gerekli desteği vereceklerini söyledi.


Ziyarette, Öçalmaz’a, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan eşlik etti.


Göl kenarında Kürek Federasyonu için yapılacak Kürek Kayıkhanesi yerinde incelemelerde bulunan heyet, Köyceğiz Gölü’nde çalışmalarını yürüten sporcuları da birlikte seyretti.




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